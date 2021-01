Mercato – Inter, intrigo con Tottenham e Psg: Dele Alli libera Paredes, Eriksen a Londra

E’ un triangolo sicuramente molto complicato – a maggior ragione quando di mezzo ci sono calciatori con ingaggi esorbitanti -, ma comunque possibile. Inter, Tottenham e Paris Saint Germain potrebbero infatti rendersi protagoniste in questa finestra di calciomercato di uno scambio a tre. A partire dal club nerazzurro che, dopo aver speso venti milioni lo scorso anno per strappare Christian Eriksen alla concorrenza, secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe rispedirlo al Tottenham.

Da una prima richiesta arrivata negli ultimi giorni, sembra che gli Spurs vogliano il trequartista danese solamente in prestito, per rimpiazzare almeno numericamente la partenza di Dele Alli, destinato invece ad andare al Paris Saint Germain a riabbracciare l’ex allenatore Mauricio Pochettino, dopo essere stato messo ai margini da José Mourinho a Londra. Tornando ad Eriksen, invece, la richiesta del Tottenham potrebbe essere quella del semplice prestito.

Ovviamente all’Inter non sarebbero comunque pronti a fare i salti di gioia, visto che in termini d’immagine si tratterebbe di far partire a costo zero per sei mesi un calciatore strapagato appena un anno prima. Ma come sappiamo, in questo momento, anche solo il risparmio dell’ingaggio che ammonta a 7,5 milioni di euro potrebbe essere considerato un successo, senza dimenticare che la partenza di Eriksen libererebbe un posto per l’arrivo di Leandro Paredes, a quel punto sacrificato dal Psg in questo suggestivo triangolo di mercato.

