GdS – Inter, buone notizie per Conte: Lukaku ha recuperato dall’infortunio

Per dare slancio ad una trasferta delicatissima contro una squadra come la Roma che sta vivendo un periodo molto positivo in termini di risultati e che in classifica si è portata a meno tre punti dall’Inter, la squadra di Antonio Conte ha bisogno di trovare una reazione a livello caratteriale dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Dopo aver giocato una buona partita ed aver dovuto comunque interrompere la striscia di otto vittorie consecutive, il rischio è sicuramente quello di un contraccolpo a livello mentale, come del resto avvenuto anche in altre annate di questo periodo.

Riprendere il filo del discorso dopo il passo falso di Marassi contro una squadra compatta come la Roma, potrebbe invece dare una consapevolezza incredibile alla formazione nerazzurra. Per il match dell’Olimpico, che odora già di scontro scudetto, ci sarà anche un Romelu Lukaku in più dal primo minuto. Come anticipato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centravanti belga ha pienamente recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto a partire dalla panchina con la Samp. L’attaccante pare essersi lasciato alle spalle la contrattura rimediata contro il Crotone e tornerà in campo per guidare il reparto avanzato dell’Inter.

