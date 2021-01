Mercato – Nessuna offerta per Eriksen: dal PSG all’Ajax, l’ingaggio allontana le pretendenti

Quella relativa a Christian Eriksen rischia di divenire una patata bollente difficile da gestire per la dirigenza dell’Inter. Il danese è infatti sul mercato, ma al momento dalle parti di Viale della Liberazione non è pervenuta alcuna offerta: né da parte del Paris Saint-Germain, né da parte dell’Arsenal, per citare due squadre a cui il calciatore era già stato accostato. Anche Mauricio Pochettino, da poco sedutosi sulla panchina della principale società transalpina e grande sponsor del giocatore, fra le righe ha fatto capire come il centrocampista nerazzurro non rappresenti al momento una priorità.

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro del giocatore, evidenziando come al momento non ci sia alcuna offerta concreta. L’Ajax, società in cui Eriksen è esploso, ha provato ad informarsi, ma il cartellino del danese spaventa non poco il club olandese. Questo è nei fatti l’ostacolo principale, che spaventa tutte le possibili pretendenti. L’Inter rimane comunque fiduciosa, consapevole che la situazione possa sbloccarsi da qui al termine del mercato.

