Verso Sampdoria-Inter, scalpita Sanchez. Ballottaggio sulla fascia sinistra: le probabili

L’Inter non ha avuto tempo per godersi l’importante vittoria ottenuta domenica a San Siro contro il Crotone, con il rotondo 6-2 rifilato ai calabresi nella prima partita del 2021. Questo perché già domani i nerazzurri saranno in campo contro la Sampdoria al Luigi Ferraris di Genova, andando a caccia della nona vittoria consecutiva, che sarebbe ancora più importante del solito visto che le due rivali per lo scudetto, Juventus e Milan, si affrontano in serata per lo scontro diretto.

Nella giornata di oggi sono arrivate buone notizie riguardanti le condizioni fisiche di Romelu Lukaku, che sarà convocato ma partirà comunque dalla panchina. Stando a quanto riportato da Sky Sport, per sostituire il belga Alexis Sanchez è in vantaggio su Ivan Perisic.

Sulla corsia di sinistra il ballottaggio è fra Matteo Darmian ed Ashley Young, con quest’ultimo che appare leggermente in vantaggio. In mediana, invece, tornerà Roberto Gagliardini, che prenderà il posto di Arturo Vidal.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Ramirez; Keita

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Sanchez

