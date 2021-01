Sky – Sospiro di sollievo per l’Inter, Lukaku convocato contro la Sampdoria: sarà in panchina

Dall’infermeria arrivano buone notizie per l’Inter, riguardanti l’attaccante Romelu Lukaku, uscito anticipatamente dal campo nell’ultima partita contro il Crotone a causa di un problema muscolare. Un bel sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri e per il tecnico Antonio Conte, che ritrova a disposizione il suo centravanti alla vigilia di un filotto di partite importanti, che comprendono i due scontri diretti contro Roma e Juventus.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, sono escluse lesioni muscolari: il calciatore sarà convocato per la trasferta di Genova, dove l’Inter scenderà in campo domani alle ore 15 contro la Sampdoria. Con ogni probabilità, però, Lukaku non sarà rischiato e partirà dalla panchina.

