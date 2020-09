TMW – Retroscena Godin: addio all’Inter dopo confronto con Conte. Il Cagliari resta in pole

Diego Godin è pronto a lasciare l’Inter. La notizia di un suo possibile trasferimento al Cagliari in questa sessione di mercato ha creato diverso clamore ma, come riportato da Tuttomercatoweb, la notizia era nell’aria in casa nerazzurra.

Conte infatti avrebbe comunicato a Godin di essere alla ricerca di un difensore centrale con altre caratteristiche in un confronto che ha voluto lo stesso giocatore per chiarire la sua posizione.

Il Cagliari resta in pole position. Più di un sondaggio negli ultimi giorni anche da parte della Fiorentina, mentre in Francia Godin piace molto anche al Rennes.

