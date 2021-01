SM – Inter-Atalanta, si riapre la trattativa per Gomez: gratis si può?

Un veto posto dall’Atalanta alla cessione in Italia aveva definitivamente chiuso le porte ad un suo passaggio all’Inter in questa finestra di mercato. Come riportato da SportMediaset, però, pare che la Dea abbia cambiato idea sul veto posto e sul prezzo del cartellino del calciatore. Fino a ieri chiedeva 10 milioni di euro per il passaggio in un altro club, mentre ora può lasciarlo andare via gratis e con il 50% dell’ingaggio pagato dalla Dea qualora il club scelto da Gomez non sarebbe un partecipante alla Champions League.

Gomez vuole una squadra vicina a Bergamo a causa di alcuni interessi da curare e, per questo motivo, non è stato interessato alla proposta del Siviglia, ma soprattutto una squadra che sia competitiva. Il Milan è escluso perché è già coperto in quel ruolo, ma in casa Inter, Antonio Conte sarebbe ben felice di avere in squadra il Papu Gomez, soprattutto se il suo arrivo è a titolo gratuito.