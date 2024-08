Gudmundsson, c’è la mossa dell’Inter: “Frenata con la Fiorentina”

Il nome piace da mesi e i primi contatti risalgono alla scorsa primavera: Albert Gudmundsson non è mai uscito dai pensieri dell’Inter ma – ancor più importante – vale anche il contrario. Ne parla oggi Libero, proprio nelle ore in cui Genoa e Fiorentina sono in trattativa per l’attaccante islandese.

Secondo il quotidiano, il giocatore starebbe frenando la trattativa proprio mentre i viola proseguono spediti nei dialoghi. Per Gudmundsson, l’Inter rappresenta il treno che passa una sola volta nella vita e per questo vuole aspettare ancora i nerazzurri. Dettaglio importante, dal club campione d’Italia ci sarebbe chi promette al giocatore che in un modo o nell’altro arriverà l’offerta giusta al Genoa.

Come si evince dalla trattativa in corso con la Fiorentina, i liguri hanno aperto alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e l’offerta della società di Commisso va proprio in questa direzione: 5 milioni subito e 20 (opzionali) fra un anno, nel caso in cui si decidesse per la permanenza.

Si tratta di una modalità che evidentemente andrebbe bene anche all’Inter, che però è al momento imbottigliata in altri problemi, che hanno un nome e cognome: Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Senza le uscite contemporanee dell’austriaco e dell’argentino, i nerazzurri non possono arrivare a Gudmundsson, principalmente per motivi d’ingaggio. Di certo il giocatore non potrà aspettare in eterno l’Inter, ma la volontà principale rimane quella di vestire il nerazzurro.