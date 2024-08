Addio al nuovo acquisto: “Non andrà all’Inter né ora né mai”

Arriva una chiusura molto netta e probabilmente definitiva per Giovanni Leoni, giovane difensore della Sampdoria che piace da tempo all’Inter. I nerazzurri e i blucerchiati dialogano da tempo, con i primi che avrebbero l’obiettivo di acquistarlo e lasciarlo un anno in prestito in Liguria.

Tuttavia, le parole del suo procuratore rilasciate a Blucerchiati.net non lasciano spazio a troppe interpretazioni: “Non andrà all’Inter, né ora né mai. Al momento nessuna novità, ma Leoni non andrà all’Inter. Rimane alla Sampdoria? Direi proprio di sì“.