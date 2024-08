L’Inter pensa al ritorno in attacco: “C’è l’ostacolo stipendio”

L’Inter proverà fino all’ultimo giorno di calciomercato ad acquistare un attaccante. Tuttavia, la strada per un innesto di spessore è resa particolarmente impervia dalla difficoltà nelle cessioni di Joaquin Correa ma soprattutto di Marko Arnautovic.

Per questo motivo, secondo Tuttosport, il club nerazzurro starebbe pensando di aggiungere una quinta punta, derogando al sistema Inzaghi che vuole una sola riserva per ogni ruolo. Un nome emerso nelle ultime ore è stato quello di Federico Bonazzoli, che però si accaserà altrove.

Sul taccuino del presidente Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio ci sarebbe dunque Andrea Pinamonti. Anche lui, come Bonazzoli, avrebbe il vantaggio di essere un prodotto del vivaio e quindi potenzialmente spendibile in chiave lista. Il nodo principale per il ritorno della punta classe 1999 è però rappresentato dallo stipendio che attualmente percepisce al Sassuolo, pari a 2,4 milioni netti. Troppi per l’Inter, che nel reparto offensivo elargisce già un ingaggio da 3,5 milioni a Marko Arnautovic.