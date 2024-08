Inter, salta l’acquisto dell’attaccante: “Firma per un altro club”

Si spegne sul nascere l’ipotesi che prevedeva Federico Bonazzoli come possibile acquisto per l’Inter come quinto attaccante a disposizione di Simone Inzaghi. La punta della Salernitana, cresciuta nella Primavera nerazzurra, è in procinto di cambiare squadra per trasferirsi in Lombardia sì, ma non nella Beneamata.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, è tutto fatto per lo scambio fra Salernitana e Cremonese che riguarda Ghiglione e lo stesso Bonazzoli: siamo allo scambio dei documenti prima dell’ufficialità. La punta classe 1997 si trasferirà quindi in Serie B, dicendo addio al possibile ritorno in nerazzurro.