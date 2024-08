Gudmundsson-Fiorentina: “C’è l’ok del giocatore”. Ecco cosa manca

Albert Gudmundsson potrebbe esaudire il suo desiderio di rimanere in Serie A, ma con una destinazione diversa dall’Inter, il cui interesse nei suoi confronti è noto da tempo. Il Genoa, club di appartenenza dell’islandese, è ormai da giorni in trattativa con la Fiorentina per la cessione del suo gioiello.

Secondo quanto riporta La Repubblica, ci sarebbe l’ok del giocatore al trasferimento in Toscana. Le due società starebbero adesso trattando sulle cifre, ma l’intesa non sembra troppo lontana, visto che c’è l’accordo sulla formula: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il Grifone, però, 5 milioni in più. L’Inter osserva, consapevole che senza le uscite di Marko Arnautovic e Joaquin Correa potrebbe definitivamente dire Gudmundsson.