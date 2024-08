Le formazioni UFFICIALI di Pisa-Inter: sorpresa in attacco

L’Inter è di scena a Pisa, dove sfiderà i padroni di casa all’Arena Garibaldi per la quarta amichevole stagionale dopo i successi contro Lugano (3-2), Pergolettese (2-1) e Las Palmas (3-0).

Per questo nuovo impegno, che arriva a 15 giorni esatti dall’esordio in Serie A contro il Genoa, Simone Inzaghi ritrova Arnautovic, Calhanoglu e Sommer ma perde Taremi per infortunio. Sono rimasti ad Appiano Gentile, invece, i due francesi Thuram e Pavard rientrati in anticipo dalle ferie: l’attaccante e il difensore verranno riaggregati per il prossimo impegno, mercoledì 7 agosto contro l’Al Ittihad. Di seguito le formazioni ufficiali di Pisa-Inter: