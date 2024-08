Pisa-Inter 1-1: Bisseck sul gong, male Josep Martinez

Pisa-Inter, quarta amichevole del precampionato nerazzurro, va in scena all’Arena Garibaldi. “Derby” fra squadre nerazzurre, ma anche derby tra fratelli, visto che sulla panchina dei toscani siede Filippo Inzaghi, fratello di Simone. La gara è terminata 1-1 con i gol di Piccinini e Bisseck. Di seguito la cronaca della partita a cura di Passione Inter:

LA CRONACA DI PISA-INTER

90’+6′ | FINISCE QUI: PISA-INTER 1-1

Passo indietro della squadra di Simone Inzaghi rispetto alla brillante sfida di Cesena contro il Las Palmas, com’è normale che sia all’interno di una preparazione estiva. L’Inter va sotto nel primo tempo, sbaglia l’impossibile nella ripresa ma – quando la sconfitta sembra ormai certa – pareggia con Bisseck sul gong.

90’+5′ | GOL DELL’INTER, BISSECK. PAreggio all’ultimo secondo dei nerazzurri. Calcio di punizione di Calhanoglu che crossa nell’area affollata, la palla con una carambola finisce a Bisseck che scaraventa in rete.

88′ | Confusione nell’area del Pisa: ci provano prima Carlos Augusto e poi Calhanoglu, ma entrambi i tiri vengono ribattuti. Successivamente il croato calcia da fuori, ma ancora Nicolas la tiene in due tempi.

84′ | Ancora Dimarco ad assistere i compagni. Buona palla per Arnautovic che controlla di petto, ma il suo tentativo di pallonetto finisce alto.

83′ | Cambio Inter: dentro Quieto, fuori Barella.

80′ | Dimarco riceve palla sulla sinistra, cross teso rasoterra sul quale non riescono a colpire né Barella, né Arnautovic a porta vuota.

77′ | Uscita folle di Josep Martinez su una punizione dalla destra del Pisa. L’ex Genoa manca clamorosamente il pallone, Touré colpisce di testa ma colpisce il palo, poi sulla linea interviene Bisseck a sventare il 2-0.

72′ | Secondo cooling break della partita, Pisa sempre in vantaggio per 1-0. Inter ripetutamente vicina al pareggio con due occasioni a testa per Frattesi e Mkhitaryan.

71′ | Incredibile l’occasione sciupata dall’Inter. Il Pisa regala una palla a Mkhitaryan, che con Arnautovic si invola verso l’area avversaria. Uno-due con l’austriaco, destro dell’armeno respinto da Nicolas, la palla ritorna a Mkhitaryan che sulla seconda chance – stavolta con il sinistro – centra ancora il portiere avversario.

66′ | Calcio di punizione per l’Inter dalla trequarti. Calhanoglu lo batte alla sua maniera, quindi bene: il bel cross viene raccolto da Bisseck che tira al volo, ma la palla si perde sul fondo.

62′ | Cambi nell’Inter: dentro Arnautovic e Calhanoglu, fuori Correa e Zielinski. Barella torna nella posizione di mezzala destra, con il turco che si riprende la regia.

61′ | Scatenato Frattesi: progressione impressionante cominciata da centrocampo, l’ex Sassuolo arriva nell’area avversaria ma il suo tiro viene murato da Marin. Corner per l’Inter.

59′ | Frattesi vicinissimo al pareggio. La mezzala riceve palla in area da Bisseck, si libera con una finta intelligenete e fa partire un gran tiro con il sinistro, che però colpisce il palo interno. Inter a millimetri dall’1-1.

56′ | Correa per Barella, il sardo prova una conclusione da fermo dalla distanza che si rivela velleitaria: palla altissima.

55′ | Manovra lunga e ragionata per l’Inter. Mkhitaryan in area prolunga per Frattesi, che a sua volta serve Darmian. L’esterno prova un tiro cross che si spegne nelle mani di Semper.

46′ | Diversi cambi per l’Inter nell’intervallo. Dentro Darmian, Bastoni, Dimarco e Frattesi per Kamate, Acerbi, Fontanarosa e Salcedo. I nerazzurri sono ora disposti con un 3-5-1-1 composto da Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Mkhitaryan; Correa.

46′ | Comincia il secondo tempo! L’Inter vuole ribaltare lo svantaggio.

2° TEMPO

45’+2′ | FINISCE IL PRIMO TEMPO

Gara cominciata a ritmi blandi, ma col passare dei minuti le due squadre – entrambe spesso lunghe – si sono rivelate pericolose. L’Inter ha sfiorato due volte il gol con Carlos Augusto fermato dalle parate di Semper, i toscani si sono rivelati insidiosi in contropiede ma hanno colpito proprio al fotofinish della prima frazione con Piccinini.

45’+1′ | GOL DEL PISA: calcio d’angolo per i toscani, colpo di tacco di Moreo, palla che colpisce il palo e sulla ribattuta Piccinini insacca a porta vuota.

42′ | Pisa vicino al gol con Mlakar che dalla corsia di destra serve il centravanti Moreo in area. Il numero 32 dei toscani prova un colpo di tacco ma liscia la palla solo davanti a Josep Martinez.

41′ | Zielinski prova a mettersi in proprio dopo una palla recuperata da Barella. Il polacco conclude dai 25 metri con il sinistro, ma la conclusione finisce alta.

37′ | Ancora Carlos Augusto a un passo dal gol. Correa appoggia per Mkhitaryan, il quale mette il brasiliano davanti alla porta sul filo del fuorigioco, ma il suo tiro trova ancora l’opposizione di Semper.

35′ | Bisseck “alla Lucio”: poderosa progressione del tedesco che parte dalla sua metà campo, ne salta tre e viene fermato con le cattive. Punizione per l’Inter.

28′ | Cooling break all’Arena Garibaldi, le due squadre si dissetano. Risultato ancora fermo sullo 0-0, di Carlos Augusto la più grande occasione della partita.

25′ | Inter vicinissima al vantaggio. Scambio fra Zielinski e il capitano Barella, quest’ultimo crossa e disegna una splendida traiettoria per Carlos Augusto, che stacca benissimo di testa ma trova Semper a negargli il gol con una grande parata.

22′ | Pisa pericoloso in ripartenza, Piccinini si inserisce ma Carlos Augusto è molto attento nella diagonale in chiusura.

17′ | Sugli sviluppi di un corner Josep Martinez smanaccia, sulla palla vagante arriva Marin che calcia al volo, ma la sua conclusione termina fuori.

15′ | Calcio d’angolo insidioso di Zielinski, che trova Salcedo. Lo stacco aereo dell’attaccante diventa una sponda sulla quale però Correa non riesce ad avventarsi.

11′ | Inter in crescita che sta gradualmente chiudendo nella propria metà campo il Pisa. Ottima combinazione nell’area avversaria, il tacco di Salcedo serve Zielinski che però non riesce a liberarsi per il tiro.

3′ | Inter un po’ svagata in questi primissimi minuti.. Leggerezza di Barella in area, palla che arriva a Tramoni che conclude di poco a lato dalla porta di Josep Martinez.

1′ | Comincia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PISA-INTER

PISA (3-4-2-1): 47 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 19 Esteves, 36 Piccinini, 6 Marin, 20 Beruatto; 11 Tramoni, 7 Mlakar; 32 Moreo.

A disposizione: 1 Nicolas, 3 Angori, 9 Bonfanti, 10 Vignato, 15 Touré, 16 Sala, 17 Rus, 25 Coppola, 24 Trdan, 27 Raychev, 30 Arena, 37 Giani, 39 Tosi, 74 Jevsenak, 95 Primasso.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 47 Fontanarosa; 54 Kamate, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 11 Correa, 24 Salcedo.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 32 Dimarco, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 55 Motta, 57 Quieto, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Crezzini.

Assistenti: Raspolini, Garzelli.

Quarto ufficiale: Galipò