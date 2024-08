Bomba Liverpool-Asllani: cosa sta succedendo davvero

E’ finito in tendenza negli ultimi minuti su tutti i social il nome di Kristjan Asllani. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, infatti, è stato accostato al Liverpool sul mercato. A scatenare l’enorme interesse che si è generato sia in Italia che in Inghilterra intorno al classe 2002, è stato un articolo del New York Times.

Un approfondimento nel quale il prestigioso quotidiano ha tentato di tracciare l’identikit ideale del prossimo centrocampista del Liverpool. Arne Slot, infatti, sta ricercando un play con le caratteristiche dell’albanese cui affidare le chiavi della mediana.

Quello del NYT, dunque, è stato più che altro un suggerimento di mercato alla luce dell’esigenza dei Reds. Al momento, infatti, non risultano interessamenti concreti da parte del Liverpool nei confronti di Asllani. L’Inter reputa l’albanese un calciatore prezioso all’interno del proprio organico, un vice Calhanoglu che quest’anno dovrà ritagliarsi ancora più spazio rispetto alla stagione precedente.

Chiaro che se dovessero arrivare offerte elevate dalla Premier League, il club nerazzurro le prenderebbe in considerazione. Ma, come ribadiamo, nessuna proposta degna di interesse è pervenuta sino a questo momento negli uffici di Viale della Liberazione.