“Juventus preoccupata”: Chiesa-Inter, cosa sta succedendo

Le voci che circolano in merito ad un interesse da parte dell’Inter per Federico Chiesa, non lasciano comprensibilmente tranquilla la Juventus. Il club bianconero ha dato incarico al suo agente Ramadani di trovare entro questo mese una soluzione, preferibilmente all’estero.

Allo stato attuale, eccetto due sondaggi da Chelsea e Tottenham, non è ancora arrivata quell’offerta da 20-25 milioni di euro chiesta dalla Juventus per liberarsi subito dell’esterno italiano. Il rischio, qualora Chiesa dovesse rimanere a Torino dopo la scadenza del mercato estivo, è di perderlo a costo zero tra un anno per la scadenza del contratto.

Uno scenario, questo, che genera non poca ansia in casa Juventus, soprattutto alla luce dell’interesse da parte dell’Inter per averlo la prossima estate gratis. Come confermato questa mattina da La Stampa, il club bianconero sta ricercando per il futuro di Chiesa soprattutto “sbocchi in Premier, mentre sullo sfondo preoccupa l’opzione Inter a parametro zero”.