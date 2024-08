Scartato l’arrivo all’Inter: “Non ci ho mai pensato”

Tra i numerosi profili accostati all’Inter nelle ultime settimane dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, uno dei centrali di cui si è nuovamente discusso è Kim Min-jae. Il difensore di proprietà del Bayern Monaco non ha vissuto una prima grande stagione esaltante in Baviera e per diverse settimane è stato indicato tra i giocatori in uscita.

A smentire le voci su un suo possibile addio all’organico che da questa stagione verrà allenato da Vincente Kompany, è stato proprio l’ex difensore del Napoli. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Bayern Monaco, Kim ha ribadito di voler difendere almeno per un altro anno la formazione tedesca: “Cessione? Non ci ho mai pensato. Voglio lavorare sodo, dare tutto per il Bayern e aiutare il club”.