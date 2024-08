Inter, nuovo affare con la Sampdoria: cessione possibile

L’Inter sta lavorando alacremente per la cessione dei calciatori in esubero. Fra quelli ancora presenti ad Appiano Gentile c’è Ionut Radu, reduce da una stagione deludente in Premieer League al Bournemouth, che non lo ha riscattato.

Il club nerazzurro si sta quindi muovendo per trovare una destinazione al portiere romeno: impresa non facile, visto la scadenza contrattuale al 30 giugno 2025 che rende impraticabile la strada di un nuovo prestito. Su Radu si è mosso qualcosa in Francia ma – secondo Gianluigi Longari di Sportitalia – per lui potrebbero aprirsi nuovamente le porte dell’Italia, ma in Serie B.

La Sampdoria è infatti interessata all’estremo difensore classe 1997, anche se ci sono delle valutazioni in corso legate all’ingaggio del giocatore, ritenuto elevato e che complica inevitabilmente la trattativa. Per Radu si tratterebbe della seconda esperienza nel capoluogo ligure dopo i due anni al Genoa (2018-2020).