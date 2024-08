Thiago Motta scarica Chiesa: “Fuori per motivi di mercato”

Al termine dell’amichevole della Juventus con il Brest, il tecnico Thiago Motta ha parlato ai microfoni dei giornalisti, soffermandosi sulla situazione di mercato di Federico Chiesa, ai margini della rosa e possibile obiettivo a parametro zero per l’Inter.

Queste le sue parole:

“Il motivo per cui Chiesa è fuori? Di mercato, sia lui che che gli altri che sono rimasti a Torino, tranne che Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all’interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Sono dei giocatori forti bravi e che sono abituati a giocare con continuità e la società sta cercando di trovare delle soluzioni e anche loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro e della squadra. Sia per lui che per gli altri è una decisione presa. Siamo convinti e adesso dobbiamo preparare bene la stagione con le partite e con gli allenamenti che abbiamo fatto e non c’è niente da aggiungere. Ribadisco quanto detto prima”.