Bisseck cambia il mercato dell’Inter: “Inzaghi ci sta provando”

Il precampionato dell’Inter prosegue spedito verso l’esordio in Serie A contro il Genoa, con Inzaghi che è pronto a riavere la sua rosa completa, dopo settimane di rientri scaglionati e organico ridotto. Il tecnico ha comunque potuto trarre diverse indicazioni positive. Una di queste riguarda la crescita di Bisseck, tra le note più positive di questo inizio di stagione.

Il tedesco sta mostrando grandi margini di miglioramento dopo i buoni segnali della scorsa stagione e, sfruttando i rientri tardivi di molti compagni di reparto, potrebbe ritagliarsi un ruolo sempre più importante. Con Inzaghi che pensa anche un suo utilizzo diverso.

Infatti, come riporta Tuttosport, l’allenatore nerazzurro avrebbe cominciato a provare il classe 2000 nel ruolo di braccetto di sinistra, come vice-Bastoni. Una soluzione che se dovesse funzionare potrebbe permettere alla dirigenza dell’Inter di focalizzare gli sforzi di mercato su altri obiettivi, come la quinta punta.