Infortunio Taremi, Lautaro in soccorso: “Subito la chiamata”

L’infortunio di Mehdi Taremi ha creato un piccolo intoppo nella preparazione della nuova stagione dell’Inter, lanciando un piccolo allarme in attacco, in vista della prima di Serie A contro il Genoa. A tranquillizzare tutti ci ha pensato il capitano, Lautaro Martinez.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, a chiamare i dirigenti è stato lo stesso argentino, che avrebbe deciso di tornare a Milano con 2 giorni di anticipo, rispetto alla data dell’8 agosto inizialmente prevista. L’obiettivo? Entrare in forma il prima possibile, per essere al top al centro dell’attacco di Inzaghi.

Una scelta da vero capitano, apprezzata dai dirigenti interisti e che suggella il suo ruolo di leader e di pilastro della rosa. Una che verrà suggellato anche dalla firma sul rinnovo di contratto fino al 2029.