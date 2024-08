Scontro Juve-Chiesa sul futuro: “Vuole l’addio a zero”

Le parole di Thiago Motta non lasciano spazio a interpretazioni: Federico Chiesa è fuori dal progetto tecnico della Juventus. Il giocatore, allora, dovrà trovare una nuova squadra, con il contratto in scadenza nel 2025 che aprirebbe le porte anche a un addio a parametro zero. E l’Inter è in agguato.

Come riportato da SportMediaset, il giocatore bianconero spingerebbe proprio per arrivare al termine del suo attuale accordo, con l’idea nerazzurra che sarebbe presa in seria considerazione. La Juventus, però, vorrebbe una cessione immediata, con l’obiettivo di incassare circa 20 milioni di euro. Per Chiesa sarebbero pronti a farsi avanti 3 club di Premier League: Aston Villa, Tottenham e Chelsea.