Futuro Gudmundsson, intreccio di mercato: “Assist alla Juve”

Fase di stallo nel mercato dell’Inter, che ha bisogno di alcune cessioni, soprattutto in attacco, per pensare di poter mettere a segno un altro acquisto. Un’operazione resa un po’ più urgente dall’infortunio di Taremi, con l’obiettivo principale, Albert Gudmundsson, che rischia, però, di allontanarsi.

L’islandese aspetta i nerazzurri, ma non può farlo a oltranza e su di lui sembra essersi fatta seriamente avanti la Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che parla di un’offerta da 25 milioni di euro totali, tra prestito oneroso e diritto di riscatto da 20 milioni, con possibilità di diventare obbligo al raggiungimento di certi obiettivi.

La trattativa per Gudmundsson potrebbe fornire l’assist giusto alla Juventus, in un intreccio di mercato che potrebbe portare in bianconero Nico Gonzalez. L’argentino è il prescelto di Thiago Motta per sostituire Chiesa, sul quale ci sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri per ora rimangono in attesa.