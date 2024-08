Futuro Dumfries, c’è l’incontro decisivo: “Niente offerte concrete”

Terminate le vacanze post-Europeo, Denzel Dumfries è rientrato ad Appiano Gentile per iniziare la nuova stagione con l’Inter. Un ritorno a Milano che mette subito le basi per un incontro decisivo in merito al suo futuro, a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non sembrano esserci ormai troppi dubbi sulla sua permanenza in nerazzurro. Il rinnovo di contratto, infatti, sembra essere vicino: il nuovo faccia a faccia dovrebbe ratificare l’accordo fino al 2028, a 4 milioni di euro a stagione.

Un finale che non sembrava scontato fino a qualche settimana fa, con anche l’ipotesi di una cessione presa a lungo in considerazione. Tuttavia, come scrive sempre il quotidiano romano, questo scenario sarebbe sfumato anche per la mancanza di offerte concrete per Dumfries.