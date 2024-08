Marotta e Ausilio hanno deciso: “Si lavora per l’attaccante”

Non serviva l’amichevole di ieri per rendersi conto che l’Inter non può cominciare una stagione (soprattutto questa stagione) con quattro punte fra cui Marko Arnautovic. L’annata che attende i nerazzurri si preannuncia lunghissima e impegnativa, ma soprattutto il club punta ad essere competitivo in tutti i tornei, compresi Champions League e Mondiale per Club.

Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi “può stare tranquillo” perché il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio lavoreranno fino all’ultimo giorno di calciomercato per rinforzare la rosa con i due acquisti necessari: un difensore mancino e – appunto – un attaccante.

Il quotidiano romano afferma che qualche risorsa economica per l’Inter arriverà dalle cessioni di Martin Satriano e Lucien Agoumé, in modo da poter sferrare l’assalto a una punta. Per farlo, però, serviranno anche le uscite di Joaquin Correa e, se fosse possibile, dello stesso Arnautovic.