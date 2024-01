Icardi FUORI: salterà le prossime partite col Galatasaray

Mauro Icardi rimane al centro delle cronache sportive. Dopo aver manifestato la volontà di tornare all’Inter, arrivano ulteriori novità sull’attaccante argentino, che salterà le prossime partite con il Galatasaray.

Tuttavia, il calciomercato di gennaio non c’entra. Il motivo è da ricercare nel derby con il Fenerbahce del 24 dicembre scorso, durante il quale l’ex nerazzurro ha ricevuto un duro colpo in viso. Come comunica il Galatasaray, Icardi ha riportato fratture alle ossa del viso che hanno causato un problema agli occhi. L’argentino sarà rivalutato solo fra una decina di giorni e, al momento del ritorno in campo, potrebbe indossare una maschera protettiva.