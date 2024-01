Il Verona perde un TITOLARE in vista dell’Inter. La “colpa” è del Milan

Il Verona perde un titolare in vista della sfida con l’Inter, in programma domani a San Siro (ore 12:30) e valida per la 19a giornata di Serie A. Gli scaligeri, infatti, dovranno fare a meno di Filippo Terracciano.

Il classe 2003, che avrebbe dovuto occupare il ruolo di terzino sinistro, è infatti a un passo dal Milan. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con il Verona per il trasferimento a titolo definitivo e restano da sistemare gli ultimi dettagli. A questo punto, però, con le visite mediche imminenti, risulta difficile pensare che Marco Baroni “rischi” il giocatore nella partita contro l’Inter. Al suo posto, nella formazione titolare, dovrebbe figurare Josh Doig.