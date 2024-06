Chi sono i 3 giocatori dell’Inter che possono andare al Genoa

L’Inter è a un passo da Josep Martinez. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere del Genoa può essere il terzo acquisto del calciomercato nerazzurro dopo i due colpi a zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. L’offerta di Marotta e Ausilio è di circa 13 milioni più 2 di bonus, il Genoa chiede 18, ma il nodo può essere sciolto anche grazie a una contropartita tecnica.

Secondo il giornalista di Sky Sport, sono tre i nomi dei quali i club stanno discutendo. Il primo è Martin Satriano, classe 2001 reduce da un’ottima stagione al Brest con tanto di storica qualificazione in Champions League. L’operazione con i francesi era stata chiusa con la formula del prestito secco, motivo per cui l’attaccante uruguaiano farà ritorno alla base.

Il secondo è Gaetano Oristanio, classe 2002 quest’anno al Cagliari: il club sardo che però non ha esercitato l’opzione di riscatto a 4 milioni di euro, pur tenendo aperta la porta in vista di futuri dialoghi. Il nome del trequartista può quindi ingolosire il Genoa dopo la buona esperienza agli ordini di Claudio Ranieri.

Il terzo è Niccolò Corrado, terzino sinistro classe 2000. La sua è una situazione particolare, visto che l’Inter lo ha ceduto a titolo definitivo alla Ternana nel 2022, garantendosi però l’opzione di riacquisto proprio entro il 2024. In questa stagione, Corrado è passato in prestito al Modena nel mercato di gennaio e ora ha fatto ritorno a Terni. I nerazzurri possono ricomprarlo per poi inserirlo nell’affare Josep Martinez.