Arrivano delle indiscrezioni su Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter arrivato un anno fa dal Sassuolo e prossimo al rientro dalle ferie dopo gli Europei vissuti con la Nazionale italiana. Secondo il giornalista di fede juventina Luca Momblano, infatti, il suo futuro a Milano sarebbe in bilico e potrebbe prendere corpo l’ipotesi Juventus. Queste le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione Juventibus:

“Beppe Riso (agente di Frattesi) ha proposto Frattesi alla Juve e non solo. Il giocatore è molto scontento, è arrivato anche Zielinski e non è uscito nessuno. Attenzione, in ogni caso, perché Frattesi può lasciare davvero l’Inter e ovviamente Riso è un procuratore bravo e ambizioso“.

In realtà, il futuro della mezzala romana non sembra in discussione, nonostante le legittime richieste espresse dal suo procuratore di giocare di più. Nell’ultima stagione è stato un uomo preziosissimo per lo scudetto dell’Inter con dei gol molto pesanti (vedi quelli contro Verona e Udinese), pur da subentrato.