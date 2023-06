L’Arabia Saudita sta rompendo il calciomercato e a suon di milioni ha tutta l’intenzione di continuare a far razzia di campioni dai campionati europei, con scenari che riguardano sempre più da vicino anche l’Inter. Oltre alla trattativa avanzata per Marcelo Brozovic infatti, c’è da segnalare una nuova indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Tuttomercatoweb racconta infatti che per Romelu Lukaku si stanno riaprendo spiragli per volare nella Saudi Pro League. La sua prima volontà rimane quella di tornare all’Inter, con il Chelsea che però vuole venderlo a titolo definitivo e dunque non è semplice trovare l’incastro. A questo punto allora Big Rom, secondo lo stesso portale, avrebbe valutato la possibilità di rimanere a Londra dove però Pochettino ha deciso di voltare pagina e, quindi, ora starebbe nuovamente pensando in maniera concreta alla possibilità di trasferirsi all’Al-Ahly che dopo un primo tentativo a vuoto sarebbe pronto a tornare alla carica con una nuova offerta faraonica.

Secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, invece, al momento non risultano cambiamenti nella volontà del calciatore che continua ad avere in mente l’Inter come priorità e non apre all’ipotesi Arabia Saudita.

L’opinione di Passione Inter

Una notizia con una serie di condizionali da tenere in considerazione. A breve è previsto un vertice tra Lukaku e il Chelsea dal quale ne sapremo di più su questo scenario.