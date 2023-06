L’Inter ha deciso di cambiare rotta e al termine di una stagione in cui spesso si è parlato dell’età media molto alta della rosa, è pronta a dare una rinfrescata alla squadra con l’obiettivo anche di risparmiare sul monte ingaggi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport secondo cui, parallelamente alla trattativa per la cessione di Brozovic che va avanti, la dirigenza interista ha deciso di non rinnovare i contratti di Danilo D’Ambrosio ed Edin Dzeko che dunque andranno via a parametro zero. Su Samir Handanovic, invece, la decisione definitiva non è stata ancora presa: l’addio rimane l’opzione più probabile, anche se secondo il quotidiano non sarebbero da escludere colpi di scena in caso di addio di Onana con conseguente arrivo di Vicario. Lo sloveno rimarrebbe in qualità di vice.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di D’Ambrosio è comprensibile, dopo anni di onorata carriera. Dzeko potrebbe far comodo per un altro anno alle spalle dei titolari, visto il profondo ricambio previsto in attacco, ma ha offerte con cui l’Inter giustamente non vuole competere. Anche Handanovic francamente sembrerebbe da salutare, ma se accetterà il ruolo di secondo senza aggiungere pressione negativa su Onana (o chi per lui) è comunque un leader ben visto nello spogliatoio. E fare piazza pulita di figure così è un rischio da calcolare bene.