Mercoledì 21 giugno rappresenta un’altra giornata molto importante per il mercato dell’Inter, che può segnare una prima svolta all’interno di una lunga estate. Voci, indiscrezioni e smentite si rincorrono. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti caldi in questo momento.

Mercato Inter: Brozovic via, intreccio Frattesi con la Juventus

A tenere banco è la vicenda Marcelo Brozovic. La trattativa per la cessione in Arabia Saudita, non solo per motivi economici, prosegue con l’Inter che conta di poter incassare 25 milioni per il cartellino e poi sbloccare l’arrivo di Frattesi, sul quale comunque proprio in questi minuti è tornata a muoversi la Juventus con un nuovo vertice col Sassuolo. Ne sapremo di più a breve.

Mercato Inter: D’Ambrosio e Dzeko via, Handanovic…

Nel frattempo la dirigenza interista è pronta a salutare alcuni senatori: D’Ambrosio in scadenza di contratto, Dzeko verso la Turchia (ma non c’è ancora l’accordo col Fenerbahce e l’Arabia Saudita tenta anche lui) e probabilmente Handanovic. Il portiere però dipende anche da cosa succede con Onana nel mirino delle big inglesi e che l’Inter potrebbe sostituire con Vicario, sul quale però secondo Sportitalia si sarebbe inserito anche il Tottenham. Al momento non ci sono altre conferme su questo.

Mercato Inter: caso Lukaku

Così come non sembra confermata la voce secondo cui Lukaku avrebbe aperto ad un trasferimento in Arabia Saudita: la priorità di Big Rom rimane l’Inter, che secondo indiscrezioni avrebbe riaperto i discorsi anche per Marcus Thuram. Intanto Koulibaly, a differenza di Lukaku, accetta e vola nella Saudi Pro League.