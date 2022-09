GdS – Lukaku rimane all’Inter! Niente più Chelsea, c’è l’intesa sul rinnovo

Il centravanti belga non ha intenzione di muoversi da Milano

Antonio Siragusano

Di ritorno dall'infortunio ai flessori rimediato a fine agosto, Romelu Lukaku sta per riprendersi in mano l'attacco dell'Inter. Il centravanti belga tra due giorni si sottoporrà ad un ultimo controllo decisivo, quello dell'attesissimo via libera prima del ritorno a pieno regime in gruppo. Nel frattempo, però, sono giunte nuove indiscrezioni che riguardano il futuro del calciatore, rientrato quest'anno ad Appiano Gentile in prestito dopo l'annata deludente trascorsa al Chelsea.

Stando alle ultime notizie riportate questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Lukaku non avrebbe la minima intenzione di ritornare al Chelsea al termine della stagione in corso. Il belga è infatti rientrato a Milano per restarci a lungo, forte dell'intesa raggiunta tra i due club sul prestito ad 8 milioni e di una presunta promessa per il futuro.

Secondo la rosea, infatti, il rinnovo dell'accordo dovrebbe essere riconfermato dalle due società a prescindere da quelli che saranno i risultati finali dell'Inter al termine dell'annata. Questo soprattutto grazie al rapporto solido tra il presidente del club londinese Todd Boehly e Roc Nation, la società fondata da Jay-Z che cura gli interessi di Big Rom e che ha fatto sì che il ritorno del gigante belga a Milano potesse realizzarsi.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Avere già adesso la certezza di poter trattenere Lukaku ancora per un'altra stagione, ovviamente non può che avere ripercussioni positive sia sulla squadra che sullo stesso calciatore. A causa dell'infortunio rimediato ad inizio stagione, Simone Inzaghi non ha potuto ancora fare affidamento sul migliore Big-Rom. L'impressione è che, una volta tornato a pieno regime, il belga tornerà ad essere determinante per la formazione nerazzurra. Il suo rientro in campo darà una grossa mano sia a Lautaro Martinez in fase offensiva, che al resto dei compagni per uscire dal momento negativo delle ultime settimane.