Dumfries: “All’Inter situazione fastidiosa. Questa sosta utile per un motivo”

L'esterno ha parlato dei problemi della formazione nerazzurra dal ritiro dell'Olanda

Antonio Siragusano

E' appena trascorsa la prima delle due settimane dedicate agli impegni delle nazionali. Tra sei giorni esatti l'Inter tornerà in campo per il match di campionato contro la Roma dello squalificato José Mourinho, in calendario sabato pomeriggio a San Siro alle 18.00. Un impegno importantissimo per venir fuori dalla crisi evidenziata nelle scorse settimane, contro un avversario altrettanto forte e di assoluto livello dopo l'ottimo mercato diretto la scorsa estate.

Del momento nerazzurro - direttamente dal ritiro della Nazionale Olandese - ha parlato Denzel Dumfries, il quale ha svelato le problematiche vissute dallo spogliatoio nerazzurro negli ultimi tempi: "La situazione all’Inter è fastidiosa, vogliamo cambiare le cose il prima possibile. Quindi, sotto questo aspetto, la sosta per le Nazionali è stata un fastidio. Ma magari può risultare utile per schiarirsi di nuovo le idee. Abbiamo molti ragazzi esperti nel gruppo che fanno di tutto per ottenere il massimo da loro e dalle loro carriere. Cerco di imparare da quello ogni giorno. Ma i miei occhi si sono davvero aperti durante un giorno libero relativo alla scorsa stagione".

Un episodio che lo ha segnato e che l'esterno dell'Inter ha raccontato con queste parole sulle pagine del De Telegraaf: "Ho dovuto riferire al club un lieve infortunio per farmi curare: mi sono recato in sala pesi e ho visto ben 13 giocatori che si allenavano per conto proprio. Se non mi fossi infortunato non avrei mai saputo che così tanti compagni di squadra hanno sacrificato i loro giorni di riposo per migliorare e mantenersi più in forma. Poi però mi sono detto che è così che funziona, che bisogna sempre lavorare sul proprio corpo. E da quel momento lo faccio sempre".