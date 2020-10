TS – Milan, rinnovo Calhanoglu: trattiva in salita, via a zero nel 2021? Gli agenti lo hanno offerto all’Inter

Hakan Calhanoglu è uno dei protagonisti indiscussi del super avvio di stagione del Milan. La dirigenza rossonera però deve fare i conti con il suo rinnovo.

Come riportato da Tuttosport il suo contratto è in scadenza nel 2021 e la trattativa tra entourage e società è in salita. Calhanoglu vuole continuare a vestire la maglia rossonera, attualmente guadagna 2,5 milioni di euro ma gli agenti ne chiedono ora 6,5 per rinnovare.

Una cifra superiore a quella attualmente riconosciuta a Donnarumma (6) e poco più bassa rispetto a quella di Ibrahimovic (7). Il Milan non può permettersi una cifra simile e intanto l’entourage, sfruttando lo status da futuro parametro zero, sta già parlando con diversi club.

Tra questi ci sarebbe anche l’Inter che sul mercato è sempre attenta alle occasioni a zero: Calhanoglu sarebbe stato proposto dagli agenti a Marotta e Ausilio ma questa potrebbe essere una mossa fatta solo per mettere pressione al Milan.

