SM – Mercato, un particolare rischia di frenare l’Inter. Da Nainggolan ad Emerson Palmieri: il punto sulle trattative

Il prossimo mese sarà cruciale per l’Inter di Antonio Conte, chiamata a confermare sul campo quanto di buono fatto nelle ultime gare ed impegnata contestualmente sul mercato. Sui tavoli in quel di Viale della Liberazione soprattutto dossier che riguardano le cessioni, con calciatori come Christian Eriksen e Radja Nainggolan destinati a lasciare Appiano Gentile.

Se la speranza, per il centrocampista danese, riguarda soprattutto il Paris Saint Germain, dove sta per insediarsi quel Mauricio Pochettino che apprezza particolarmente Eriksen, più difficile diventa piazzare il belga. Nainggolan ha infatti diversi estimatori in Serie A, ma il prezzo del cartellino e l’ingaggio spaventano non poco le formazioni presenti nella parte centrale della classifica.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, le operazioni in entrata seguiranno solo le uscite dei calciatori attualmente presenti in rosa. Questo anche per i problemi burocratici legati ai vincoli imposti in Cina, che rischiano di frenare gli esborsi. Per questo motivo si parla di uno scambio con il Cagliari, che farebbe tutti felici con Radja Nainggolan pronto a volare in Sardegna e Leonardo Pavoletti destinato al ruolo di vice-Lukaku in nerazzurro.

Oltre al centravanti, l’Inter è a caccia anche di un esterno sinistro. Difficilmente, però, questo sarà Emerson Palmieri: il Chelsea, infatti, non accetta contropartite tecniche ed è disposto a cedere il suo calciatore solo a titolo definitivo.