CM.com – Il Napoli scarica Llorente, via gratis a gennaio. Offerto a 5 club di A: c’è anche l’Inter

Fernando Llorente è uno degli attaccanti pronti a cambiare maglia nella finestra invernale di calciomercato. Il centravanti spagnolo lascerà con ogni probabilità Napoli dopo aver collezionato in 12 mesi solo 47 minuti, recuperi esclusi.

Come riportato da calciomercato.com, il Napoli è pronto a farlo partire anche gratis per risparmiare sull’ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. In questi giorni Llorente è stato offerto a Inter e Juventus, a caccia di un attaccante di scorta, così come a Benevento, Parma e Sampdoria. Al momento nessuna pista va esclusa.

