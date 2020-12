CdS – Inter su De Paul, l’Udinese alza il muro: Pozzo non ascolterà offerte fino al 23 gennaio

Rodrigo De Paul farebbe comodo a molti allenatori, Conte in primis. Il centrocampista argentino dell’Udinese è uno dei nomi monitorati con grande attenzione dall’Inter in vista della finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Udinese però non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte almeno fino al 23 gennaio. Ci saranno infatti ben 5 partite da giocare in 3 settimane e alla squadra servono punti per salvarsi.

Solo allora il patron Pozzo potrebbe sedersi al tavolo ma sempre alle sue condizioni: De Paul viene valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro e al momento resta anche complicato pensare ad un affare sulla base del prestito per 18 mesi con obbligo d’acquisto.

