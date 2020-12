GdS – Inter, riecco Vecino: torna Mister gol pesanti. Un’arma in più per Conte?

Matias Vecino è pronto a tornare. Dopo essersi operato il 21 luglio scorso, il centrocampista uruguaiano nei prossimi giorni riprenderà ad allenarsi in gruppo. Per l’Inter nessuno è incedibile e davanti ad una buona offerta sul mercato l’ex Fiorentina potrebbe anche lasciare Milano ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, difficilmente Vecino si muoverà.

E così Conte potrebbe avere in casa la soluzione per sistemare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Soprattutto in zona gol. Dalla Lazio al Milan e al Tottenham, Vecino ha dimostrato di saper segnare gol davvero pesanti.

Soprattutto con i cugini Vecino sembra avere un conto aperto: 5 sfide di campionato e altrettante vittorie, nei 2 derby che ha saltato, un pareggio e la sconfitta nell’ultima sfida. Il tutto condito da due prodezze. Prima quella in sforbiciata con cui ha inaugurato il 3-2 del marzo 2019, poi la zampata del momentaneo 2-2 nel ribaltone del febbraio scorso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<