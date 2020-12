Spinazzola e Mirante out per infortunio. Obiettivo recupero in vista di Roma-Inter

L’Inter ha chiuso il 2020 al secondo posto, ad un punto dal Milan capolista. Domenica a San Siro arriverà il Crotone e i nerazzurri cercano i 3 punti per tentare magari il sorpasso sui rossoneri e quindi il primo posto in classifica. Sarà un gennaio ricco di impegni importanti per gli uomini di Antonio Conte, in cui si capiranno davvero le ambizioni per la lotta Scudetto.

Per quanto riguarda la sfida del 10 gennaio contro la Roma, potrebbero esserci degli assenti per la squadra di Fonseca. Spinazzola e Mirante, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, hanno riportato entrambi una lesione al flessore. L’esterno farà di tutto per esserci, mentre per il portiere la presenza resta più incerta e al suo posto si scalda Pau Lopez.

