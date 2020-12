Martinez (ct Belgio): “Lukaku è nel momento migliore della sua carriera. Gol? Per lui è più importante la squadra”

Ancora una volta Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, non si è tirato indietro nell’elogiare Romelu Lukaku. L’ex tecnico dell’Everton ha parlato così di lui ai microfoni di Vtm: “Romelu mostra una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. Di solito un marcatore è qualcuno che si concentra principalmente sul mandare la palla in rete. Ma per Romelu Lukaku, l’importante è la vittoria, essere lì per aiutare la squadra”.

Costanza e rendimento: “Ed è quello che fa ogni settimana. La sua voglia è quella di giocare bene ogni partita. È nel momento di forma migliore della sua carriera, questo è fuori di dubbio”.

