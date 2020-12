TS – Nainggolan prepara le valigie. Cagliari ma non solo: 3 opzioni in vista di gennaio

Radja Nainggolan è uno dei giocatori destinati a lasciare l’Inter nella finestra invernale di calciomercato. Il centrocampista belga non è riuscito a convincere Conte e così a gennaio potrebbe dire addio.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter sembra essere decisa a lasciarlo andare anche in prestito. Nainggolan vorrebbe tornare al Cagliari, dove sarebbe gradito protagonista. Se non si riuscisse a concretizzare il ritorno, spazio ad altre pretendenti che in Serie A non mancano. La terza e ultima ipotesi è che l’Inter scelga il Ninja come pedina di scambio in qualche trattativa.

