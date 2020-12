CM.com – Difesa dimezzata, il Liverpool si affida al mercato. Klopp sogna Skriniar ma l’Inter alza il muro

La stagione del Liverpool continua ad essere tormentata dagli infortuni in difesa. Nella partita di ieri contro il West Bromwich, Klopp ha perso Joel Matip e ora la dirigenza dei Reds è decisa una volta per tutte ad intervenire sul mercato per regalare al tecnico un nuovo difensore.

Van Dijk e Gomez saranno out a lungo, Klopp al momento può contare solo su Fabinho e i giovanissimi Williams e Phillips. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, al momento i nomi in cima alla lista sono quelli di Ozak Kabak dello Schalke e Per Schuurs dell’Ajax ma Klopp sogna anche Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, tornato protagonista nella difesa a 3 di Conte, ha una valutazione di mercato superiore ai 60 milioni di euro e al momento la cifra rappresenta un grande ostacolo per il Liverpool.

