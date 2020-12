Mercato – L’Inter in pole per Zaccagni. Ipotesi di scambio con il Verona: i nomi sul tavolo

Archiviato il 2020, l’Inter pensa al mercato. Oltre alle ai tasselli di livello da aggiungere rosa per inseguire il sogno Scudetto, Marotta è al lavoro anche per individuare profili strategici da regalare ad Antoni Conte. Un nome che piace in via della Liberazione è quella di Mattia Zaccagni, centrocampista classe ’95 del Verona.

Secondo quanto riportato da L’Arena, l’Inter sarebbe in prima fila per il calciatore e la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Nella trattativa potrebbero rientrare i cartellini di Dimarco e Salcedo, entrambi già a Verona in prestito dalla Beneamata. Tuttavia, Zaccagni potrebbe anche rimanere fino a giungo nel suo attuale club, per poi raggiungere Conte e compagni a fine stagione.

