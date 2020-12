Social – Vidal riceve la bottiglia di birra celebrativa di Messi: “Sei il numero uno, extraterrestre” – FOTO

Sotto l’albero di Natale Leo Messi ha trovato uno dei migliori regali che potesse desiderare. Nell’ultima partita dell’anno, la Pulce ha infatti firmato il tabellino della vittoria (3-0) contro il Real Vallaloid. Una rete che ha un significato particolare, dacché rappresenta il gol numero 644. Messi ha così eguagliato il record di Pelé per il maggior numero di reti realizzate con una sola squadra.

Per festeggiare lo storico traguardo, Messi ha realizzato una curiosa iniziativa. In collaborazione con Budweiser, ha inviato una bottiglia della famosa birra ad ex compagni ed avversari, soprattutto portieri. Tra i vari destinatari, c’è anche Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter ha così ringraziato l’ex compagno di squadra: “Mi complimento per questo nuovo record. Sei il numero, EXTRATERRESTRE!“, il testo del post Instagram.