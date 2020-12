Dalla Spagna – Isco in uscita dal Real Madrid, Inter e Juve alla finestra

Anno nuovo, vita nuova. Potrebbe essere questa la frase che accompagnerà Isco. Il centrocampista del Real Madrid ha manifestato da tempo la voglia di partire nella prossima sessione di mercato verso altri lidi per trovare minutaggio. Alla finestra ci sarebbero diversi club, tra cui l’Inter. La concorrenza, però, è folta, spiega Mundo Deportivo.

Oltre al club nerazzurro, infatti, c’è da registrare anche l’interesse della Juventus. Gli estimatori però non mancano anche oltre-Manica, dove sia l‘Arsenal che l’Everton hanno manifestato il proprio interesse. Tuttavia, ad oggi non si registrano veri e propri passi in avanti. Il mercato, però, sta per cominciare.

