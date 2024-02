Retroscena Zielinski: De Laurentiis è FURIOSO per un motivo

Scorrono i titoli di coda sulla storia d’amore fra Piotr Zielinski e il Napoli, come dimostra la clamorosa decisione del club partenopeo sulla lista UEFA per la seconda parte di stagione. La prossima tappa del centrocampista polacco sarà l’Inter, a meno di clamorosi ribaltoni.

Si è trattato soltanto dell’ultimo atto di un risentimento evidente da parte della società campana e in particolare di Aurelio De Laurentiis nei suoi confronti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente ha vissuto come un tradimento quanto successo nelle ultime settimane, soprattutto per un episodio relativo alla scorsa estate.

Zielinski, infatti, aveva ricevuto e rifiutato offerte molto ricche dall’Arabia Saudita. Una decisione che in un primo momento De Laurentiis aveva apprezzato, anche perché le prime discussioni sul rinnovo sembravano suggerire ottimismo. Tuttavia, gli sviluppi successivi hanno portato alla decisione di non prolungare e accettare la corte dell’Inter. Il presidente del Napoli è furioso perché, a posteriori, accettare le sirene arabe avrebbe permesso alla società di incassare dalla cessione, possibilità ora svanita visto l’imminente addio a parametro zero.

L’opinione di Passione Inter

Questa è ovviamente la versione del Napoli e di De Laurentiis. Bisogna sottolineare come le offerte arrivate a Zielinski da parte della società partenopea siano state al ribasso, con una richiesta iniziale di tagliarsi l’ingaggio. Un segnale che il centrocampista polacco ha avvertito come mancanza di riconoscenza, dopo le otto stagioni vissute a Napoli da simbolo e protagonista con tanto di scudetto vinto. Da qui il logoramento dei rapporti.