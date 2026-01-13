L’Inter ha presentato un’offerta ufficiale all’Hajduk per l’acquisto di Branimir Mlacic.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno messo sul piatto circa 5 milioni di euro per assicurarsi in via definitiva il giovane difensore classe 2007. Nei giorni scorsi le due società avevano già trovato un’intesa di massima sulla valutazione del cartellino.

L’intenzione del club milanese è quella di chiudere l’operazione nell’immediato, lasciando però Mlacic in prestito alla squadra di Spalato per il resto della stagione. Una soluzione che permetterebbe al ragazzo di continuare a giocare con regolarità, aspetto fondamentale per la sua crescita. Il difensore è attualmente titolare nell’Hajduk, impegnato nella lotta per il titolo contro la Dinamo Zagabria, e anche per questo motivo non sembra intenzionato a trasferirsi subito.

La trattativa, però, non è ancora conclusa ma al momento né l’Olympique Marsiglia, né Barcellona e Atletico Madrid, cioè i club che monitoravano il giocatore, hanno compiuto passi concreti e sembrano quindi tagliati fuori.