Quote e pronostici Inter-Cagliari: vittoria e clean sheet

Nuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo la pirotecnica vittoria per 3-4 ottenuta in rimonta in casa del Como. Nella stessa giornata il Napoli ha sorprendentemente pareggiato 1-1 in casa del Parma, quindi ora i punti che separano le due squadre sono ben nove. Ad attendere i nerazzurri nel prossimo impegno ci sarà il Cagliari, reduce da una vittoria pesantissima per 1-0 contro la Cremonese.

Scommessa consigliata: 1 + NO GOL

Dopo aver realizzato 9 gol nelle ultime due partite, ma averne anche subiti 5, tra le mura amiche l’Inter proverà a “normalizzare” il risultato contro un Cagliari che, ora, vede la zona retrocessione distante sei punti. La più classica delle vittorie della big che, in casa, mantiene anche la rete inviolata è uno degli scenari più verosimili.

Le quote di Inter-Cagliari

Queste le principali quote di Inter-Cagliari proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.20 6.00 15.00 Bet365

GOL NO GOL 2.25 1.60 Betsson

1X 1-2 x2 – 1.10 4.10 Snai

Probabili formazioni Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Deiola, Mazzitelli, Gaetano; Esposito, Folorunsho; Borrelli.

Dove vedere Inter-Cagliari: diretta tv e streaming

Inter-Cagliari verrà trasmessa venerdì 17 aprile alle ore 20:45 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Inter-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.