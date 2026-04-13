13 Aprile 2026

Quote e pronostici Inter-Cagliari: vittoria e clean sheet

I migliori consigli per la gara di venerdì 17 aprile

Il gol di Bisseck in Inter-Cagliari

Nuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo la pirotecnica vittoria per 3-4 ottenuta in rimonta in casa del Como. Nella stessa giornata il Napoli ha sorprendentemente pareggiato 1-1 in casa del Parma, quindi ora i punti che separano le due squadre sono ben nove. Ad attendere i nerazzurri nel prossimo impegno ci sarà il Cagliari, reduce da una vittoria pesantissima per 1-0 contro la Cremonese.

Scommessa consigliata: 1 + NO GOL

Dopo aver realizzato 9 gol nelle ultime due partite, ma averne anche subiti 5, tra le mura amiche l’Inter proverà a “normalizzare” il risultato contro un Cagliari che, ora, vede la zona retrocessione distante sei punti. La più classica delle vittorie della big che, in casa, mantiene anche la rete inviolata è uno degli scenari più verosimili.

Le quote di Inter-Cagliari

Queste le principali quote di Inter-Cagliari proposte da BetssonBet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1X2
1.206.0015.00
Bet365

GOLNO GOL
2.251.60
Betsson

1X1-2x2
1.104.10
Snai

Probabili formazioni Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Deiola, Mazzitelli, Gaetano; Esposito, Folorunsho; Borrelli.

Dove vedere Inter-Cagliari: diretta tv e streaming

Inter-Cagliari verrà trasmessa venerdì 17 aprile alle ore 20:45 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Inter-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.