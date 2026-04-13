Dove vedere Inter-Cagliari, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Cagliari, 33^ giornata Serie A

Nuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo la pirotecnica vittoria per 3-4 ottenuta in rimonta in casa del Como. Nella stessa giornata il Napoli ha sorprendentemente pareggiato 1-1 in casa del Parma, quindi ora i punti che separano le due squadre sono ben nove. Ad attendere i nerazzurri nel prossimo impegno ci sarà il Cagliari, reduce da una vittoria pesantissima per 1-0 contro la Cremonese.

Inter-Cagliari, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Cagliari verrà trasmessa venerdì 17 aprile alle ore 20:45 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Inter-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Cagliari in diretta insieme a voi!